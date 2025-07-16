شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك ينعيان وفاة ميمي عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة النادى الأهلى ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصرى والذي ودع عالمنا قبل قليل عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكذا حرص نادي الزمالك علي نشر نعي لوفاة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عبر الصفحة الرسمية للنادي علي فيسبوك .

تقام صلاة الجنازة على الراحل ميمى عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادى المصرى، عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.