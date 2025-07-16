شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا ..يحيى حسن ينتقل من إنبي إلى الاتفاق السعودي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع يحيى حسن، لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب مواليد 2007، فى صفقة انتقال نهائي مقابل 50 ألف دولار، بالإضافة إلى حصول نادي إنبي على 50٪ من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

ويُعد يحيى حسن من أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث لفت الأنظار بمهاراته الفنية العالية وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز هجومي، وذلك خلال بطولة دوري الجمهورية للناشئين 2007، وهو ما دفع الاتفاق السعودي للتحرك سريعًا لحسم الصفقة، بعد عرض اللاعب عليهم.

ويذكر أن يحيى حسن شارك مؤخرًا فى عدد من المعسكرات مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، وقدم مستويات قوية جعلته محط أنظار كشّافي الأندية العربية.