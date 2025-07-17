شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخير عبد القادر بين توفير عرض للرحيل أو القيد بقائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو النادي الأهلي أحمد عبد القادر لاعب الفريق بإحضار عرض رسمي للموافقة على طلب الرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل مع صعوبة الحصول على فرصة مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأبلغ مسئولو النادي الأهلي عبد القادر بأنه حال عدم إحضار رسمي سيتم قيده في قائمة الفريق الأحمر بالموسم الجديد، ويتدرب مع الفريق بشكل طبيعي، على أن يكون قرار مشاركته بيد الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، وغلق ملف الرحيل نهائياً.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.