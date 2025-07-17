شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يبدأ تسليم نشرة التعليمات التنظيمية للموسم الجديد الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن بدأ تسليم نشرة التعليمات التنظيمية للأندية الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026 بدءا من يوم الأحد المقبل.

واشترط اتحاد الطائرة تفويضا خاصا من كل ناد لاستلام النشرة، فضلا عن اشتراط عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وتنطلق فترة القيد الاستثنائية للدرجة الأولى فى اتحاد الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026 في الفترة من 14 وحتى 25 سبتمبر المقبل.

واستقر الاتحاد على انطلاق دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهى يوم 17 مايو المقبل.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل وينتهى يوم 3 مايو القادم وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.