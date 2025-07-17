شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي ويطالبه بإحضار عرض مناسب للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو النادي الأهلي المساومات والضغوط التي يمارسها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، من أجل الضغط على إدارة ناديه لقبول العرض الأمريكي المقدم لشراء خدمات اللاعب في الصيف الجاري، ويجبر الإدارة على بيعه.

ويتمسك مسئولو النادي الأهلي بموقفهم في عدم بيع اللاعب، إلا في حالة وصول عرض مالي مغرٍ بالقيمة المالية التي حددها في بيان السابق والتي لن تقل عن 9 ملايين دولار.

ويحاول وسام أبو على التمرد على إدارة الأهلي من أجل وضع المسئولين أمام الأمر الواقع وإجبارهم على التخلي عن خدماته، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء الذين فطنوا إلى محاولات اللاعب ويرفضون سياسة لي الذراع وطالبوه بجلب عرض مالي مناسب، وإلا سيستمر.

وهدد الأهلي وسام أبو علي بأنه حال استمراره في التمرد سيتم توقيع عقوبات مالية عليه وقد يتم تهميش دوره في الموسم الجديد وعدم الاعتماد عليه، لحين العدول عن سياسة لي الذراع التي يحاول الضغط بها على إدارة ناديه.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.