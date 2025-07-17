شكرا لقرائتكم خبر عن الكوكي يعتذر عن عدم حضور جنازة ميمي عبد الرازق لسفره إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق مساء اليوم الأربعاء، وذلك لسفره إلى تونس مساء اليوم للإعداد لمعسكر الفريق الذي يبدأ السبت المقبل استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وعبر الحسابات الرسمية للنادي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء المغفور له بإذن الله الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت الرسالة الحزينة التي وجهها نبيل الكوكي كالتالي:

بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، حيث ولد بد الرازق في 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري كلف ميمي عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه فى قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.