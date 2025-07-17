شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة تعاقدات الزمالك الصيفية.. 4 صفقات رسمية و5 فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي الزمالك التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وضم الزمالك الجناح الأنجولي شيكو بانزا قادمًا من إستريلا أمادورا البرتغالي، إلى جانب أحمد شريف وعمرو ناصر ثنائي فريق فاركو، كما تعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يُبرم الزمالك ما بين أربع إلى خمس صفقات جديدة قبل غلق باب القيد، على رأسها التعاقد مع مدافع جديد، ويُعد محمد إسماعيل لاعب فريق زد هو الأقرب للانضمام إلى القلعة البيضاء.

كما أنهى الزمالك اتفاقه مع الجناح الأيسر الفلسطيني آدم كايد، ومن المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

في الوقت نفسه، ينتظر الزمالك حسم موقف التونسي سيف الدين الجزيري من الرحيل، سواء عن طريق البيع أو الإعارة، من أجل التحرك للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد أو ظهير أيمن، وفقًا لاختيارات الجهاز الفني.

وفي وسط الملعب، اقترب الزمالك من حسم صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، بعد تقدم المفاوضات بشكل كبير بين الطرفين، كما يواصل مسئولو النادي الضغط على إدارة بتروجت من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان الذي يلقى قبولًا كبيرًا داخل اللجنة الفنية بالنادي.

ويُخطط الزمالك لإغلاق ملف الصفقات خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالتزامن مع المعسكر الجاري في العاصمة الإدارية، من أجل تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد.