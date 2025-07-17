شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من محمد يوسف لإقناع ريبيرو بـ جراديشار فى قيادة هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، بإقناع المدير الفني للفريق الإسباني خوسيه ريبيرو بمنح المهاجم السلوفيني جراديشار الفرصة في قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.

وتأتى محاولا المدير الرياضى مع المدرب ربيبرو بسبب رغبة المهاجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الأهلى بالرحيل عن القلعة الحمراء بالانتقالات الصيفية الحالية عقب تلقيه العديد من العروض الاحتراف من الدورى الامريكى والقطرى.

ويرى الإسبانى خوسيه ريبيرو أن الأداء الخاص بالمهاجم السلوفينى جراديشار بطىء للغاية، وهذا لا يتناسب مع طريقة لعبه للعتماد عليه فى التشكيل الأساسى الموسم المقبل.

ورحل عن صفوف الأهلى حتى الآن 9 لاعبين هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان، واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.