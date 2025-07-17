شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة الجناح المغربي عبد الحميد معالى مقابل 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادى الزمالك صفقة الجناح المغربي عبد الحميد معالى مقابل 500 ألف دولار يتم دفعها على موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم قادمًا من اتحاد طنجة المغربي.

وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى اتحاد طنجة المغربى، من أجل التعاقد مع الجناح الأيمن عبد الحميد معالى، أحد أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المغربية، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد معالى، المولود عام 2006، من أبرز اللاعبين الواعدين فى المغرب، حيث مثّل جميع منتخبات الناشئين والشباب فى بلاده، وشارك فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، كما نجح فى حجز مكانه ضمن الفريق الأول لاتحاد طنجة رغم صغر سنه.

وأكد مصدر مقرب من الصفقة أن المفاوضات بين الزمالك والنادى المغربى وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعب أبدى رغبة قوية فى خوض تجربة الاحتراف بالدورى المصرى عبر بوابة القلعة البيضاء.

وشارك عبد الحميد معالى فى 30 مباراة بالدورى المغربى الموسم الماضى، ما يعكس ثقة الجهاز الفنى فى إمكانياته الكبيرة، خاصة أن مركز الجناح الأيمن يتطلب جهداً بدنياً ومهارياً مضاعفاً، وهو ما أثبته اللاعب خلال ظهوره المستمر مع الفريق الأول.

ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمى، تمهيداً لوصول اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى، والانضمام لمعسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.