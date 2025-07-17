شكرا لقرائتكم خبر عن البنزرتي التونسي يعلن مواجهة الأهلي وديا 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي البنزرتي التونسي اليوم الأربعاء، أنه سيخوض مواجهة ودية ضد نظيره الأهلي المصري في تونس، يوم 25 من شهر يوليو الجاري، ضمن استعدادات الفريقين لإنطلاق الموسم الجديد.

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وقال البنزرتي التونسي عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، يجري فريقنا مباراة دولية ودية مع فريق النادي الأهلي المصري يوم الجمعة 25 يوليو 2025 على الساعة السادسة مساءا، بملعب نزل La Cigale - طبرقة.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.