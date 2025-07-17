شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفق على مواجهة الشنوانى وراية وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى سيراميكا على مواجهة فريقي الشنوانى وراية وديا، استعدادا لانطلاق بطولة الدورى في الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس المقبل.

ولعب فريق سيراميكا مع فريق الشمس في أولى مبارياته الودية والتي حقق فيها الفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين، ويواجه فريق الشنوانى وراية الأسبوع المقبل، ويبحث مسئولو سيراميكا عن مباريات ودية أخرى لتجربة كل اللاعبين وتجهيزهم بشكل قوي، بالإضافة لتنفيذ خطط اللعب التى سيطبقها فى الموسم الجديد.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى، محمد الجابرى إلى كهرباء الإسماعيلية.