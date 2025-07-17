شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يهزم النصر بهدف شيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز على النصر بهدف مقابل لا شىء في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، في إطار استعدادات الفريق للدورى المقرر انطلاقه منتصف أغسطس.

أحرز هدف كهرباء الإسماعيلية محمد شيكا هداف الفريق، ويسعى رضا شحاتة المدير الفني للفريق إلى دمج الصفقات الجديدة التي أبرمتها الإدارة مؤخرا مع اللاعبين القدامى من أجل صناعة فريق قوى قادر على مواجهة فرق الدورى.

وكان مسئولو كهرباء الإسماعيلية قد نجحوا في التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر على رأسها المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك الأسبق، وعمر السعيد مهاجم الزمالك ومصر المقاصة الأسبق والعائد من رحلة احتراف بليبيا.

وتعاقد كهرباء الإسماعيلية مع عمر السعيد مهاجم الزمالك الأسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بلاعب خبرة.

يأتى ذلك بناء على رؤية رضا شحاتة المدير الفنى الجديد للفريق الذى تعاقدت معه إدارة كهرباء الإسماعيلية عقب صعود الفريق مباشرة خلفا لياسر الكنانى الذى تم توجيه الشكر له على المجهود الذى بذله مع الفريق فى الموسم المنقضى وتكلل بالنجاح.

ويعد عمر السعيد من أكثر مهاجمى الدورى الممتاز خبرة، حيث شارك مع العديد من الأندية على رأسها مصر المقاصة ثم الزمالك، والجونة، ووادى دجلة، ومودرن سبورت، والإنتاج الحربى.