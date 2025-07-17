شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي في إسبانيا يحدد موقف عبد الله عبد السلام من العودة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد الله عبد السلام لاعب طائرة الأهلى السابق والسويحلى الليبى عن الخضوع لكشف طبي علي الركبة في إسبانيا من أجل تحديد موقفه من العودة للمنتخب أم لا .

ويدرس عبد السلام التفكير فى التراجع عن قرار الإعتزال الدولى بعد عقد جلسة مع مسئولو الإتحاد لبحث إمكانيه العودة قبل بطولة العالم المقبلة .

قال عبد السلام فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه يبحث مصير إصابات الركبة التى لحقت به و إمكانية التأهيل قبل الإعلان عن القرار النهائى خلال الفترة المقبلة .

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم ، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا