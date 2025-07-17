شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهي اتفاقه مع أحمد عيد ويتبقى موافقة المصري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع أحمد عيد، ظهير أيمن المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، أنهى كل الاتفاقات الشخصية مع اللاعب، سواء على مستوى الراتب أو مدة التعاقد، موضحًا أن أحمد عيد رحب بشدة بخطوة العودة إلى الزمالك وعبر عن سعادته بهذه الخطوة.

من جانبه، أبدى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، إعجابه الشديد بقدرات عيد، مؤكدًا أنه يرى فيه خيارًا مناسبًا ومهمًا لشغل الجبهة اليمنى، خاصة في ظل الحاجة لتدعيم هذا المركز بعنصر جاهز وقادر على تقديم الإضافة.

ورغم التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، إلا أن إتمام الصفقة يتوقف حاليًا على موافقة نادي المصري البورسعيدي على رحيله،ويُجهز الزمالك حاليًا عرضًا ماليًا قويًا من أجل إقناع إدارة المصري بالتخلي عن خدمات عيد، في ظل تمسك النادي البورسعيدي بالحصول على مقابل مالي مناسب للموافقة على الصفقة.