شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن جناح أجنبي لتعويض رحيل إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نادي بيراميدز من جهوده للتعاقد مع جناح أجنبي مميز خلال الأيام المقبلة، لتعويض رحيل إبراهيم عادل، الذي انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

ويضع الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة الفنية عدة أسماء مرشحة في حساباته، حيث يُنتظر أن يتم حسم الملف سريعًا في ظل اقتراب موعد معسكر الفريق الخارجي، وضرورة تواجد جميع العناصر الجديدة قبل السفر.

كما دخل نادي بيراميدز في سباق التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة قوية من النادي لتعزيز الخط الهجومي.

ويتواجد وكيل أعمال مصطفى محمد حاليًا في القاهرة، للتفاوض بشأن العروض المقدمة للاعب، وعلى رأسها عرضان من الأهلي وبيراميدز، مع ترقب موقف اللاعب من العودة للدوري المصري من جديد.

ويأتي تحرك بيراميدز تحسبًا لاحتمالية رحيل مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تلقى عرضًا رسميًا من نادي الحزم السعودي، وسط ترحيب مبدئي من اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة في دوري روشن السعودي.