شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الألمانية تجري مراسم قرعة الدوري للموسم الجديد 2025 -2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب ، مراسم قرعة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء قرعة الموسم المنقضي ، حيث تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناء على ترتيب أخر موسم في 2024 – 2025 حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري ثم بيراميدز ثانيا و الزمالك ثالثا كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.



وينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل وتقرر أن يتم لعب 20 جولة ثم يتم تقسيم الفرق لمجموعتين تضم الأولى الـ7 فرق الأولى في الترتيب لتحديد بطل الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية الـ14 فريق للمنافسة على الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني "المحترفين" .

ويحدد مسئولو رابطة الأندية خلال الساعات المقبلة الموعد النهائي لقرعة الدوري الممتاز في الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري ، بحضور مندوبي جميع الفرق للتجهيز و التحضير للموسم الجديد.