شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضع الرتوش الأخيرة على صفقة إسلام جابر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو المقاولون العرب من حسم صفقة إسلام جابر لاعب سموحة خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لدعم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن المقاولون العرب عن ضم صفقتين بشكل رسمى حتى الآن وهما أحمد مجدي كهربا ومحمد أبو جودة، وذلك لدعم صفوف ذئاب الجبل.

وكان المقاولون العرب خاض مباراة ودية مساء أمس الأربعاء أمام نظيره غزل المحلة، وفاز المقاولون بهدف دون رد، ضمن خطة الفريقين استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

في سياق متصل اقترب ديلسون كاموني مهاجم زد من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف ذئاب الجبل عقب العودة إلى الدوري الممتاز، بعد الرحيل عن نادي زد في الصيف الجاري.

من جانبه وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.