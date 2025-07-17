شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية والتى تقام على شاطىء رأس التين بالإسكندرية والمقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

وتشمل منافسات اليوم مرحلة البراعم بنين وبنات، وغدا الجمعة منافسات الرجال بينما السبت تقام منافسات الآنسات.



بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

تقام بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية على 3 بطولات تقام كل منها فى محافظة مختلفة، حيث تقام الأولى بالإسكندرية، والثانية برأس البر بينما تقام الثالثة بالإسماعيلية.

ويتم اختيار اللاعبين لتمثيل مصر في نهائي الدورى العالمى الذى سيقام بالإسكندرية أكتوبر القادم، على ضوء النتائج التي يتم تحقيقها، كما سيتم اختيار قائمة منتخب الشباب تحت 17 سنة، الذي سيشارك في بطولة أفريقيا بالمغرب سبتمبر القادم.

وكان منتخب المصارعة الرومانية دخل في معسكر إعداد بداية الشهر الجارى بالمدينة الشبابية بالإسكندرية استعدادا لبطولة العالم تحت 17 و20 و23 سنة والكبار أيضا، بينما دخل منتخب المصارعة الحرة معسكرا مغلقا فى بورسعيد استعدادا للبطولات الدولية القادمة، على أن يستمر المعسكر حتى نهاية أغسطس المقبل، بقيادة الكيرجستانى مادجينوف المدير الفنى الجديد للمنتخب.

وتعاقد اتحاد المصارعة مع الكيرجستانى مادجينوف لقيادة المنتخب خلال البطولات القادمة، فى ظل خبراته الكبيرة حيث قاد منتخب كيرجستان ببطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024.

يذكر أن اتحاد المصارعة شهد أزمة خلال الأيام الماضية بعد إعلان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسفر إلى الخارج بحثا عن العمل، في ظل تجاهل مسئولي الاتحاد دخوله في معسكرات أو وضع خطة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدم الحصول على بعض المكافآت، في الوقت الذى نفى فيه مسئولو الاتحاد علمهم باعتزال اللاعب، وخلال الساعات القليلة الماضية نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى للمصارعة شكر إلى اللاعب بطل أولمبياد طوكيو على الفترة التي قضاها داخل بساط المصارعة والبطولات والألقاب التي توج بها خلال السنوات الماضية.

ومن قبل كيشو كان محمد مصطفى لاعب المنتخب أيضا أعلن اعتزاله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث عبر محمد مصطفى عن مشاعره تجاه هذه اللحظة التي طالما تمنى ألا تأتي.