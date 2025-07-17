شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات منتظر الإعلان عنها فى الزمالك خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير نادى الزمالك الإعلان عن إبرام صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وذلك بعد أن تم الإعلان عن 4 صفقات تم ضمها للزمالك خلال الأيام الماضية وهم كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا بالإضافة إلى المهدى سليمان.

آدم كايد

وينتظر الزمالك الإعلان عن باقى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو الصيف فى مختلف المراكز، حيث يتبقى الإعلان عن 4 صفقات أخرى وهم كل من الثنائى الفلسطينى آدم كايد والمغربى عبد الحميد معالى، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل.

الزمالك يحسم صفقتى الكايد ومعالى

حسم الزمالك صفقتى آدم كايد وعبد الحميد معالى، بعد أن تم الاتفاق على القيمة المالية لكل صفقة منهما، وكذلك مدة التعاقد، حيث تم الاتفاق على انضمام عبد الحميد معالى لمدة 4 مواسم مقابل 500 ألف دولار، بينما خضع كايد للكشف الطبي وعاد إلى بلاده، لإنهاء بعض الأمور هناك، ثم عاد للقاهرة أمس، تمهيدا للانضمام لمعسكر إعداد الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، على أن يتم ذلك بعد التوقيع على عقود اللاعب للأبيض.

وفيما يخص صفقة محمد إسماعيل فوصلت إلى مراحل متقدمة، بعد ترحيب اللاعب وناديه بالانتقال للزمالك، فى ظل المفاوضات المكثفة والجادة التي يقودها الزمالك لضم لاعب زد، ورغم دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات لمحاولة ضم محمد إسماعيل أيضًا، لكن المؤشرات الحالية ترجّح كفة الزمالك في إنهاء الصفقة لصالحه، فى ظل جدية التحرك الأبيض ورغبة اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء.

وفيما يخص صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى فاقترب بشدة من الزمالك بعد أن شهدت الأيام الماضية التفاوض حول صفقة تبادلية، وخلال الساعات الماضية تغيب ربيع عن معسكر فريقه، وهو ما يعكس اقتراب اعلان الزمالك عن الصفقة الجديدة لينضم إلى الصفقات الرسمية التي تم الإعلان عنها.

أحمد ربيع

وديات الزمالك فى معسكر العاصمة

يخوض الزمالك معسكرا مغلقا بالعاصمة الإدارية، على أن يتخلله خوض 3 مباريات ودية أمام كل من رع والشمس ووادى دجلة، حيث يلتقي الزمالك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري مع فريق رع، على أن يخوض مباراته الودية الثانية يوم السبت 19 يوليو أمام فريق الشمس، وسيختتم الفريق مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري.