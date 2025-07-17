ترانسفير ماركت: وسام أبو على فى كولومبوس الأمريكى بنسبة 77%

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القاهرة - سامية سيد - قرب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى أسعار وإحصائيات اللاعبين، الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى من الانتقال إلى كولومبوس الأمريكى بنسبة 77% فى الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل وسام أبو علي عن الأهلى

ووضع موقع "ترانسفير ماركت" نسبة 77% لانتقال وسام أبو على إلى الدورى الأمريكي، ليؤكد أن اللاعب سينجح في جعل الأهلى يوافق على العرض المقدم الذى يقارب الـ8 ملايين دولار.



ترانسفير ماركت يقرب وسام أبو على من أمريكا

ضغوط وسام أبو على

ويواصل وسام أبو على ضغطه على الأهلى من أجل الموافقة على عرض النادى الأمريكي لما سيحققه من وراء انتقاله إلى هذا النادى، ورفض التواجد لإجراء القياسات البدنية والإشاعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

رد الأهلى على وسام أبو علي

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، توقيع أقصى عقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، وتحديداً منذ عودة الفريق للتدريبات يوم الاثنين الماضي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ورفض محمد يوسف التهاون مع وسام، خاصة أن اللاعب رفض الخضوع للتدريبات البدنية والقياسات كما رفض إجراء الأشعة خلال الأيام الماضية لتحديد حجم إصابته اعتراضا منه على عدم موافقة الأهلي على رحيله وهي أكاذيب يُرددها وكيل أعمال اللاعب لأن الأهلي رحّب برحيله -رغم حاجة الفريق لجهوده- لكن مسئولى النادي اشترطوا وصول عرض مناسب من الناحية المالية للنادي من أجل الموافقة عليه.

الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي ويشترط 9 ملايين دولار لرحيله

وطلب مسئولو النادي من محمد يوسف تطبيق اللائحة المالية على المهاجم الفلسطيني بعدما بدأ اللاعب يتحجج بأمور غريبة حتى لا يشارك في بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وأوضح مسئولو الأهلي أن الأهلي لم يُقصّر مع اللاعب ومنح الأندية التي تفاوضت لشرائه مُهلة حتى 10 يوليو الجاري لكن العروض لم تكن مُناسبة للنادي لذا تم اتخاذ موقف حاسم بإغلاق هذا الملف لحين وصول عرض يُرضى النادى.

ويرفض مسئولو النادى الأهلى المساومات والضغوط التى يمارسها الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق، من أجل الضغط على إدارة ناديه لقبول العرض الأمريكى المقدم لشراء خدمات اللاعب فى الصيف الجارى، ويجبر الإدارة على بيعه.

ويتمسك مسئولو النادي الأهلي بموقفهم في عدم بيع اللاعب، إلا حال وصول عرض مالي مغرٍ بالقيمة المالية التي حددها في بيان السابق والتي لن تقل عن 9 ملايين دولار.