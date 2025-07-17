شكرا لقرائتكم خبر عن كباكا: قطع إعارتى جه فى مصلحتى بسبب ريبيرو.. فرصتى صعبة وتريزيجيه فاجئنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أحمد خالد كباكا، لاعب الأهلى الشاب، عن سعادته بالعودة إلى صفوف الفريق الأول بعد فترة من الإعارات، مؤكدًا أن تلك التجارب كانت مفيدة وأسهمت فى تطوره على كافة المستويات.

وقال كباكا فى تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامى محمد عراقي: "فترة إعارتى كانت ناجحة، والصعود من الناشئين إلى الفريق الأول بثقة من المدرب أمر رائع. كابتن هيثم عرابى كان له دور كبير فى منحى الثقة وتحفيزى لتحقيق الأفضل".

وأضاف: "رغم صعوبة المرحلة بسبب تغيّر المدربين والانتقال من مستوى لآخر، فإننى أعتبرها تجربة ناجحة، وأشكر كابتن طلعت يوسف، الذى أحدث فارقًا كبيرًا فى شخصيتى داخل وخارج الملعب، وعلّمنى الانضباط والاحتراف الحقيقي".

وتابع: "العودة للأهلى كانت محطة مهمة فى مسيرتى، وقطع إعارتى جاء بقرار من المدرب ريبيرو، الذى شاهدنى قبل كأس العالم للأندية، وارتداء قميص الأهلى شرف لأى لاعب".

وتحدّث كباكا عن تجربته مع المنتخبات قائلًا: "الانضمام للمنتخب الوطنى غيّرنى كثيرًا، فهو ينقلك من لاعب محلى إلى لاعب دولى. تصفيات شمال إفريقيا كانت محطة مهمة بالنسبة لى، وأشكر الكابتن وائل رياض الذى ضمنى للمنتخب لأول مرة، ثم المدرب ميكالى الذى جاء قبل البطولة بـ14 يومًا وساعدنا كثيرًا".

وعن المنافسة داخل الأهلى، قال: "اللعب وسط نجوم كبار فى الأهلى يجعل الحصول على الفرصة صعبًا، لكننى مؤمن بحظوظى وسأقاتل للحصول على الفرصة".

وأكد كباكا تلقيه عروضًا بعد بطولة إفريقيا، لكنه شدد على التزامه الكامل بقرارات النادى، قائلًا: "أنا تحت أمر الأهلى، سواء فى البقاء أو الاحتراف، وسأكون فخورًا بأى قرار يُتخذ بشأن مستقبلي".

واختتم قائلاً: "أحلم بالاحتراف الخارجى مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وقدوتى فى الأهلى هما حسام غالى وأبو تريكة، وأسعى لأصل لنصف ما قدّماه. كما أشكر أفشة، مصطفى شوبير، وإمام عاشور على نصائحهم المستمرة، وأتذكر رسالة تريزيجيه لنا خلال تواجدنا مع المنتخب، والتى كانت دافعًا كبيرًا".