شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن ضم إسلام هشام من بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم إسلام هشام مهاجم بتروجت السابق في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة و طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب إسلام هشام في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني.

ويعد إسلام هشام ثالث صفقات ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأعلن المقاولون العرب عن ضم صفقتين بشكل رسمي قبل الإعلان عن ضم إسلام هشام، وهما، أحمد مجدي كهربا ومحمد أبو جودة، وذلك لدعم صفوف ذئاب الجبل.

وكان المقاولون العرب، خاض مباراة ودية مساء أمس الأربعاء، أمام نظيره غزل المحلة، وفاز المقاولون بهدف دون رد، ضمن خطة الفريقين استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

في سياق متصل، اقترب ديلسون كاموني مهاجم زد من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف ذئاب الجبل عقب العودة إلى الدوري الممتاز، بعد الرحيل عن نادي زد في الصيف الجاري.

من جانبه، وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.

المقاولون يعود إلى الممتاز

ومن جديد عاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر في الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

استطاع المقاولون أن يثبت أقدامه بين الكبار فى وقت كانت فيه المنافسة على أشدها، ولم يكتف ذئاب الجبل بالظهور المشرف بل حصدوا الألقاب وصنعوا الأمجاد فى الكرة المصرية، واستحوذوا على ثلاثة ألقاب قارية وضعتهم فى المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك كأكثر الأندية المصرية التى توجت بالألقاب القارية.