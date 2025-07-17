شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية ترغب في التعاقد مع وسام أبو على من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى أسعار وإحصائيات اللاعبين، عن الأندية التي ترغب في التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألق اللاعب في كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلى من دور المجموعات.

4 أندية ترغب في وسام أبو على

وترغب 4 أندية في التعاقد مع وسام أبو على وفقا لموقع ترانسفير ماركت، يتصدرها نادى كولومبوس الأمريكى بنسبة 77%، بينما جاء الريان القطرى في المركز الثانى بنسبة 64%، وجاء فريق نيويورك ريد بولز في المرتبة الثالثة بنسبة 53%، بينما آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع وسام أبو على هو العربى القطرى بنسبة 39%.



ترانسفير ماركت يقرب وسام أبو على من أمريكا

وسام أبو على والأهلى

ويمارس وسام أبو على ضغوط قوية على الأهلى من أجل الموافقة على عرض النادى الأمريكى لما سيحققه من وراء انتقاله إلى هذا النادى، ورفض التواجد لإجراء القياسات البدنية والإشاعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

رد الأهلى على وسام

قرر محمد يوسف المدير الرياضى للأهلى، توقيع أقصى عقوبات على الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق بسبب عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفنى خلال الأيام الماضية وتحديداً منذ عودة الفريق للتدريبات يوم الأثنين الماضى لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ورفض محمد يوسف التهاون مع وسام، خاصة أن اللاعب رفض الخضوع للتدريبات البدنية والقياسات كما رفض إجراء الأشعة خلال الأيام الماضية لتحديد حجم إصابته اعتراضا منه على عدم موافقة الأهلى على رحيله وهى أكاذيب يُرددها وكيل أعمال اللاعب لأن الأهلى رحّب برحيله _ رغم حاجة الفريق لجهوده_ لكن مسئولى النادى اشترطوا وصول عرض مناسب من الناحية المالية للنادى من أجل الموافقة عليه.

الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبو علي مؤقتًا

وطلب مسئولو النادى من محمد يوسف تطبيق اللائحة المالية على المهاجم الفلسطينى بعدما بدأ اللاعب يتحجج بأمور غريبة حتى لا يشارك فى بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وأوضح مسئولو الأهلى أن الأهلى لم يُقصّر مع اللاعب ومنح الأندية التى تفاوضت لشراؤه مُهلة حتى 10 يوليو الجارى لكن العروض لم تكن مُناسبة للنادى لذا تم إتخاذ موقف حاسم بإغلاق هذا الملف لحين وصول عرض يُرضى النادى.

يرفض مسئولو النادى الأهلى المساومات والضغوط التى يمارسها الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق، من أجل الضغط على إدارة ناديه لقبول العرض الأمريكى المقدم لشراء خدمات اللاعب فى الصيف الجارى، ويجبر الإدارة على بيعه.

ويتمسك مسئولو النادى الأهلى بموقفهم فى عدم بيع اللاعب، إلا فى حالة وصول عرض مالى مغرٍ بالقيمة المالية التى حددها فى بيان السابق والتى لن تقل عن 9 ملايين دولار.