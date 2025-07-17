شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الموسم الجديد من دورى الكرة النسائية على الانطلاق وتسعى جميع الأندية في الوقت الحالي لجلب الصفقات القوية من أجل بداية قوية والمنافسة على كل الألقاب.

ما هي الفرق المشاركة في دورى الكرة النسائية بالموسم الجديد؟

يشارك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد 17 ناديا، هى الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

ما هو موقف نادى المعادى واليخت؟

اعتذر فريق المعادي واليخت عن المشاركة في بطولة الدوري للموسم الجاري للكرة النسائية، وهو ما تقبله اتحاد الكرة.

متى أقيمت قرعة دورى الكرة النسائية؟

أسفرت قرعة دورى الكرة النسائية التي أجريت ظهر اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول.

ما هي مباريات الأسبوع الأول من دورى الكرة النسائية؟

جاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى: البنك الأهلى مع رع، الأهلى مع الطيران، الجونة مع إنبى، المصرى مع اتحاد بسيون، مودرن سبورت مع مسار، الزمالك مع بالم هيلز، وادى دجلة مع المقاولون، زد مع بيراميدز، اى اس كا باى.

متى يلتقى الأهلى مع الزمالك في بطولة دورى الكرة النسائية؟

أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الـ12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

متى ينطلق دورى الكرة النسائية في الموسم الجديد؟

لم يتحدد موعد انطلاق بطولة الدوري رسميا للكرة النسائية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في ظل وجود أكثر من مقترح بانطلاق البطولة نهاية أغسطس أو في سبتمبر .