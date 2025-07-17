شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول المغربى عبد الحميد معالى القاهرة للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل المغربى عبد الحميد معالى صفقة الزمالك المنتظرة إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، لإنهاء إجراءات الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفى، على أن يعلن الزمالك التعاقد مع اللاعب بعد وصوله إلى القاهرة .

وحسم الزمالك صفقة معالى لاعب فريق اتحاد طنجة، مقابل 500 ألف دولار، حيث يرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع اللاعب الشاب صاحي الـ19 عاما يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.

وتٌعد صفقة عبد الحميد معالى هي الصفقة الخامسة التي يحسمها الزمالك بعد أن نجح في ضم كل من الرباعى المهدى سليمان،حارس المرمى وثنائى فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر، الذى استغرق التفاوض معهما عدة أسابيع بعد دخول أطراف أخرى فى الصفقة، بالاضافة إلى شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى ، مع إنهاء الاتفاق مع ادم الكايد الذى وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية لإتمام التعاقد مع الفريق.

وينتظر الزمالك الإعلان عن باقى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو الصيف فى مختلف المراكز، حيث يتبقى الإعلان عن 4 صفقات أخرى وهم كل من الثنائى الفلسطينى آدم كايد والمغربى عبد الحميد معالى، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل.

ويعسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية، على أن يتخلله خوض 3 مباريات ودية أمام كل من رع والشمس ووادى دجلة، حيث يلتقي الزمالك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري مع فريق رع، على أن يخوض مباراته الودية الثانية يوم السبت 19 يوليو أمام فريق الشمس، وسيختتم الفريق مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الجاري.