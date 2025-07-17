شكرا لقرائتكم خبر عن شادى ماهر في دائرة المرشحين للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل شادى ماهر لاعب فريق وادى دجلة دائرة اهتمام مسئولو الزمالك خلال الفترة الجارية للاستعانة بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تم عرضه على النادى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويرتبط اللاعب بعقد مع ناديه يستمر حتى الموسم المقبل، وبالتالي حال رغبة الزمالك في إتمام التعاقد مع شادى ماهر لاعب دجلة، سيتم التفاوض مع ناديه و تأخذ المفاوضات الطرق الرسمية.

ويحتاج الزمالك لإتمام عدة صفقات لتكوين شكل جديد للفريق، وتجديد الدماء، بعد رحيل كل من حمزة المثلوثى واعتزال شيكابالا ومحمد عبدالشافى.

ويٌعد شادى ماهر ضمن خيارات الزمالك في الصفقات المحلية، التي يسعى الزمالك لحسمها خلال الساعات المقبلة على رأسهم أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى، ومحمد اسماعيل لاعب فريق زد.

ولعب شادى ماهر لعدة أندية قبل الدول في دائرة اهتمامات مسئولو الزمالك، منها انبى و الترسانة، وانتقل لدكرنس، ومنها إعارة للإسماعيلى ، وبعد إنتهاء الإعارة توجه اللاعب إلى مقر اتحاد الكرة للتقدم بشكوى ضد ناديه بسبب منعه من خوض المران لمدة شهر مهدداً بكشف العديد من الوقائع حال عدم عودته للتدريبات، ومن الاسماعيلى انتقل إلى وادى دجلة في عام 2022 في عقد يستمر لمدة 3 مواسم ، أي ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

ونجح الزمالك في إتمام التعاقد مع الرباعى شيكو بانزا قادما من أمادورا البرتغالى، والمهدى سليمان حارس المرمى، بالإضافة إلى الثنائى أحمد شريف وعمرو ناصر لاعبا فاركو.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن قبله ع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، واحمد شريف 5 مواسم أيضا.