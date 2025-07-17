شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينافس كهرباء الإسماعيلية على ضم محمد عبد الغني والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسؤولو المقاولون العرب، في منافسة قوية مع كهرباء الإسماعيلية، للحصول على خدمات محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك والبنك الأهلي السابق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

محمد عبد الغني لاعباً حراً



وأصبح محمد عبد الغني لاعباً حراً بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي، ناديه السابق، بنهاية الموسم الماضي، دون أن يتم تجديده.

صفقات المقاولون



وأعلن المقاولون العرب عن ضم صفقتين بشكل رسمي حتى الأن وهما، أحمد مجدي كهربا ومحمد أبو جودة، وذلك لدعم صفوف ذئاب الجبل.

وكان المقاولون العرب، خاض مباراة ودية مساء أمس الأربعاء، أمام نظيره غزل المحلة، وفاز المقاولون بهدف دون رد، ضمن خطة الفريقين استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

في سياق متصل، اقترب ديلسون كاموني مهاجم زد من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف ذئاب الجبل عقب العودة إلى الدوري الممتاز، بعد الرحيل عن نادي زد في الصيف الجاري.

من جانبه، وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.

المقاولون يعود إلى الممتاز



ومن جديد عاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر في الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

استطاع المقاولون أن يثبت أقدامه بين الكبار فى وقت كانت فيه المنافسة على أشدها، ولم يكتف ذئاب الجبل بالظهور المشرف بل حصدوا الألقاب وصنعوا الأمجاد فى الكرة المصرية، واستحوذوا على ثلاثة ألقاب قارية وضعتهم فى المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك كأكثر الأندية المصرية التى توجت بالألقاب القارية.