شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يفتتح حمام سباحة «التربية والتعليم الأولمبي» والان مع تفاصيل الخبر

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم ،الخميس، حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي المجاور لمقر الأهلي بالجزيرة، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة الفرق الرياضية والأكاديميات بالنادي، ورفع الضغط عن حمام السباحة بالجزيرة، وبما يتناسب مع الطفرة المتوقعة في النتائج مستقبلًا وتطور المستوى لكافة اللاعبين واللاعبات، إلى جانب الحماية التي سيحققها النادي لأبنائه والمحافظة عليهم من خلال التدريب شتاءً في حمام سباحة مغطى.

وقام رئيس الأهلي رفقة الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ووائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، إلى جانب الأجهزة الفنية لألعاب الماء.

ويأتي افتتاح حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي ضمن سلسلة من المشاريع الإنشائية والخدمية التي يحرص مجلس الأهلي على الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لخدمة أعضاء النادي وفرقه الرياضية على كافة الأصعدة.

وحرص سباحو وسباحات الفرق على التقاط الصور التذكارية مع مجلس الأهلي عقب نهاية العرض الذي قدمته فرقة الباليه المائي خلال مراسم الافتتاح ، ووجه جهاز ألعاب الماء بالنادي الشكر إلى مجلس الإدارة على حرصهم الدائم لتوفير الأجواء التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة انتصارات الأهلي والتتويج بكل البطولات.