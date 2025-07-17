شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يحدد موقف الأهلي من إبرام صفقات جديدة في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يحدد وسام أبو علي مهاجم الأهلي موقف ناديه من إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو غلق الملف بشكل نهائي والاكتفاء بالأسماء التي تم التعاقد معها.

وحال استقر الأهلي على بيع وسام أبو علي الصيف الحالي ( وهو الأتجاه الأقرب بنسبة كبيرة للغاية حتى الأن)، سيكون النادي مُضطراً للتعاقد مع مهاجم جديد سواء محلي أو يحمل الجنسية الفلطسينية على غرار ما حدث مع أبو علي، وحال الاستقرار على بقاء وسام سيتم غلق ملف الصفقات والاكتفاء بالأسماء التي تم إبرامها.

ساليتش مُرشح لقيادة هجوم الأهلي

ودخل الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي دائرة اهتمامات الأهلي مجدداً، من أجل التعاقد معه وتعويض الرحيل المتوقع لمواطنه وسام أبو علي الذي يضغط للرحيل إلى الدوري الأمريكي، في ظل امتلاكه عرضاً من نادي كولومبوس كرو.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى أسعار وإحصائيات اللاعبين، عن الأندية التي ترغب في التعاقد مع وسام أبو على الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألق اللاعب في كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلى من دور المجموعات.

4 أندية ترغب في وسام أبو على

وترغب 4 أندية في التعاقد مع وسام أبو على وفقا لموقع ترانسفير ماركت، يتصدرها نادى كولومبوس الأمريكى بنسبة 77%، بينما جاء الريان القطرى في المركز الثانى بنسبة 64%، وجاء فريق نيويورك ريد بولز في المرتبة الثالثة بنسبة 53%، بينما آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع وسام أبو على هو العربى القطرى بنسبة 39%.

وسام يضغط على الأهلي للرحيل

ويمارس وسام أبو على ضغوط قوية على الأهلى من أجل الموافقة على عرض النادى الأمريكى لما سيحققه من وراء انتقاله إلى هذا النادى، ورفض التواجد لإجراء القياسات البدنية والإشاعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.