شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس ضم محمد علاء حارس الجونة حال رحيل صبحي إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي تدرس التعاقد مع محمد علاء، حارس مرمى نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تحسبًا لرحيل محمد صبحي إلى صفوف بيراميدز.

وأوضح المصدر أن الزمالك وضع محمد علاء ضمن قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى، في حال إتمام صفقة انتقال صبحي، حيث ينوي الجهاز الفني الاعتماد على الثلاثي محمد عواد، والوافد الجديد المهدي سليمان، إلى جانب محمد علاء.

وأشار المصدر إلى وجود نية لإعارة الحارس الشاب محمود الشناوي خلال الموسم المقبل، بهدف منحه فرصة المشاركة بشكل أكبر واكتساب الخبرات، تمهيدًا لعودته لاحقًا إلى صفوف الفريق الأول.

من ناحية أخرى ، يصل المغربى عبد الحميد معالى صفقة الزمالك المنتظرة إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، لإنهاء إجراءات الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفى، على أن يعلن الزمالك التعاقد مع اللاعب بعد وصوله إلى القاهرة .

وحسم الزمالك صفقة معالى لاعب فريق اتحاد طنجة، مقابل 500 ألف دولار، حيث يرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع اللاعب الشاب صاحي الـ19 عاما يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.