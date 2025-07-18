شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. مودرن سبورت يعلن ضم النيجيري جودون شيكا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس التعاقد مع النيجيري جودون شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة أنتقال حر.

ويعد النيجيرى جودون شيكا هو الصفقة السابعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق ، حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على أحد الملاعب بمدينة الاسكندرية حيث يقيم معسكر خارجى حاليا لزيادة التركيز بينهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.