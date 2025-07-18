شكرا لقرائتكم خبر عن بوبو وزلاكة وصابر فى قائمة بيراميدز بمعسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد، والتى ضمت الثنائى بوبو وزلاكة اللذان كان يرغب الزمالك فى ضمهما لصفوفه.

وتسافر البعثة مفى ساعة متأخرة من ساء اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق وصولا إلى أسطنبول ومنها إلى مدينة إزميت التي تحتضن المعسكر.

وجاءت قائمة فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.

وفاز نادي بيراميدز على الرجاء مطروح بستة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد، حيث سيتوجه الفريق عقب المباراة إلى تركيا الدخول في معسكر مغلق.

وجاءت بستة بيراميدز عن طريق يوسف أوباما والذي سجل هدفين في الشوط الأول انتهى بهما الشوط، قبل أن يضيف دودو الجباس ثالث الأهداف في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع عبد الرحمن مجدي من كرة ثابتة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الخامس ثم سجل عبد الرحمن مجدى الهدف السادس .

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ولعب الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

كما شارك محمود صابر في الشوط الثاني من المباراة بديلا لدودو الجباس، ومنح الجهاز الفني الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي راحة من اللقاء مع الاكتفاء بتدريبات تأهيلية.