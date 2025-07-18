شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم أحمد كفتة مهاجم كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد نادى إنبى مع أحمد "كفتة" مهاجم كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق البترولى قبل إنطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويعد أحمد "كفتة" من أفضل المهاجمين فى دورى المحترفين الموسم الماضى، حيث حصد لقب هداف البطولة، إذ أحرز 12 هدف وساهم في صناعة 10 آخرين.

ويواصل نادي إنبي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث تعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة لتدعيم مراكز مختلفة داخل الفريق الأول.

وجاءت الصفقات الجديدة كالتالي: سيد سعيد قادمًا من نادي العبور، حازم محمد ومحمد جولدي من فريق النجوم، إلى جانب مهندي بكري من مصر المقاصة، عبد الله أقطاي من طنطا، وأخيرًا محمد عبد البصير الشهير بـ"شرقيه" من نادي القناة.

ويهدف إنبي من خلال هذه التعاقدات إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في الدوري الممتاز، ومن المنتظر أن يُكمل النادي ملف الصفقات خلال الأيام المقبلة.

وما زال إنبي يكثف تحركاته القوية فى سوق الانتقالات الصيفية من أجل تجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن خطة إدارة النادي لتجديد الدماء وبناء فريق شاب قادر على تقديم مستويات مميزة.

ويسعى مسؤولو إنبي حالياً لتدعيم الخط الأمامي بصفقات أجنبية قوية، حيث يكثف النادي من جهوده للتعاقد مع مهاجمين أفارقة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية الفنية، بما يتناسب مع طموحات الفريق في الموسم المقبل.