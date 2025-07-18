شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يهزم الكويت 3-2 استعدادا للمونديال تحت أنظار ريبيرو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية الفوز على نظيره الكويتى 3-2 في المباراة الودية التي أنتهت منذ قليل على أحد ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أحرز أهداف منتخب مصر كل من ، محمد عبدالله في الدقيقة 48 وأحمد وحيد في الدقيقة 50 ومحمد هيثم في الدقيقة 57 بينما سجل لمنتخب الكويت ، ناصر خضر في الدقيقة 73 وجاسم مطر في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة أهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف من قبل لاعبو منتخب مصر بينما جاءت هجمات المنتخب الكويتى على فترات كبيرة من عمر اللقاء وأهدر أحمد خالد "كباكا" قائد الفراعنة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول .

وحرص الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلى على حضور المباراة لمتابعة لاعبي الأهلي المتواجدين في منتخب الشباب .

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

وخاض منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه المباراة بتشكيل ضم كل من :

حراسة المرمى.. أحمد وهب.

خط الدفاع ..إبراهيم عادل ، أحمد عابدين ، عبدالله بوستنجي ، مهاب سامي.

خط الوسط ..أحمد وحيد ، أحمد خالد "كباكا" ، محمد السيد ، محمد عبد الله.

الهجوم ..مؤمن شريف ، محمد هيثم .

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لوديتىّ الكويت، وضمت كلا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، علي إيهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم وحسن صابر.