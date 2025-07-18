شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم رزق باشا لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى غزل المحلة التعاقد مع رزق باشا لاعب خط وسط شباب كوم حمادة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز. ووقع رزق باشا على عقود انضمامه الى فريق غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادمة.

تمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

وجاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

كما تم التعاقد مع الجناح الهجومي أحمد عتمان قادمًا من صفوف بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، والظهير الأيسر مصطفى أوفا لاعب العبور لمدة 4 مواسم، بالإضافة إلى الثنائي الأفريقي الظهير الأيسر رحيم شوماري لاعب فريق KMC التنزاني، والمهاجم الكاميروني شي بوندي لاعب فريق استرس ياوندي الكاميروني.