شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف "الكأس" بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على مشاركة المنتخب الوطني فى كأس الخليج للشباب التى ستقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 اغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة أحمد الكأس بالإعداد للمشاركة فى البطولة في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقرر اقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.

خوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا

ويواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس تدريباته بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر في إطار الاستعداد لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.

تضم القائمة الحالية للمنتخب المتواجدة فى المعسكر الأسماء التالية.. عمرو عبد العزيز، عمرو عادل، فادى وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوى، معاذ محمد، فارس فخرى، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامى، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدى، إبراهيم النجعاوى، عبد العزيز الزغبى، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالى، عيد عزازى، يوسف علاء، كريم جمعة.