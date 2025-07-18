شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر نظمت أكثر من 430 بطولة عالم أثبتت نجاح الدولة في المجال الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ عضو الجمعيات العمومية في الأندية هو العضو المشترك الذي مرت على عضويته سنة، وله حق التصويت في الانتخابات.

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العضو له خدمات اجتماعية ورياضية وغيرها، فالنادي لو كان يتكون من 35 ألف عضو، فإن هذه تكون الجمعية العمومية، ولو أن لدينا اتحاد معين يشترك به 140 هيئة رياضية، فإنها تكون الجمعية العمومية التي لها حق التصويت طبقا للمواصفات".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "الجمعيات العمومية تحصل على حقوقها ومسئولياتها طبقا للمواثيق الدولية، ولكن ضبط العلاقة بين العملية الانتخابية يجب أن يتم بواسطة الحوكمة والشفافية والعدل، ودور الدولة في تعديل قانون الرياضة هو تأسيس هذه العلاقة وأن يكون هناك قدر من العدل بأن تراقب الدولة كيفية عمل الانتخابات وغيرها من الأمور بالنسبة إلى الأندية".

وواصل: "كما أن لوائح الأندية يجب أن تراجع طبقا للمواثيق الدولية القوانين المحلية، فالميثاق الدولي الأولمبي ينص على أن المواثيق ترتبط بقوانين الدول التي ينظم فيها النشاط الرياضي، وبالنسبة إلى تعديلات قانون الرياضة، فإن العلاقة يجب أن تكون طيبة مع المؤسسات الدولية، وهذا الأمر جزء من الدبلوماسية الرياضية، وفي الفترة الماضية استقبلنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ونظمنا أكثر من 430 بطولة عالم، والكل شاهد مصر عن كثب وعلم الطريقة التي نفكر بها، وشاهدوا المنشآت الرياضية، وحصلت الثقة".