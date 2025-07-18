شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تجديد عقد الثنائى أحمد عادل ومحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الإسماعيلى عن تجديد عقد ثنائى الفريق، الحارس أحمد عادل عبد المنعم ولاعب خط وسط الفريق محمد حسن، وذلك ضمن سياسة النادى للاحتفاظ بالقوام الأساسى، ووقع أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم واحد فقط، بينما وقع محمد حسن لمدة موسمين.

ومن جانب آخر، يخوض الإسماعيلي مباراة ودية غدًا الجمعة أمام فريق الحسنية، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق يتخلله 3 مباريات ودية، في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد من الدوري العام.

وفاز الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما فى أولى المباريات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي على إشراك جميع اللاعبين في المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.



أحمد عادل