شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الرجاء المطروحى 6 - 0 وديا قبل معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق نادي بيراميدز على الرجاء مطروح بستة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد، حيث سيتوجه الفريق عقب المباراة إلى تركيا الدخول في معسكر مغلق.

وجاءت بستة بيراميدز عن طريق يوسف أوباما والذي سجل هدفين في الشوط الأول انتهى بهما الشوط، قبل أن يضيف دودو الجباس ثالث الأهداف في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع عبد الرحمن مجدي من كرة ثابتة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الخامس ثم سجل عبد الرحمن مجدى الهدف السادس .

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ولعب الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

كما شارك محمود صابر في الشوط الثاني من المباراة بديلا لدودو الجباس، ومنح الجهاز الفني الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي راحة من اللقاء مع الاكتفاء بتدريبات تأهيلية.