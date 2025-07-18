شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عروض رحيل محمد خطارى ويتمسك باستمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العروض المقدمة للاعب محمد خطارى جناح فريق الدراويش للرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى الإسماعيلى عروضا من زد والمصرى والبنك الأهلى من أجل الظفر بخدمات لاعبه الشاب محمد خطارى، إلا أن الإسماعيلى أغلق ملف رحيله وتمسك باستمرار اللاعب خاصة فى ظل لإيقاف القيد الذى يعانى منه النادى فى الوقت الحالى.

ويعد محمد خطارى من اللاعبين المهمين داخل الدراويش بعد تألقه اللافت فى مباريات الموسم الماضى، وتسعى إدارة الدراويش إلى تجديد تعاقده مع النادى للحفاظ عليه لأطول وقت ممكن وبناء الفريق على مثل هذه المواهب.

وقدم محمد خطارى صاحب الـ22 عاما موسما جيدا مع الإسماعيلى في الموسم الماضى، حيث سجل هدفين خلال الدقائق التي حصل عليها في المباريات، وشكل متنفسا قويا في هجمات الدراويش.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فى تعديل عقد محمد خطارى وتمديده لموسم جديد، فى إطار خطة الإدارة لتحصين نجومه المميزين ، واتفقت إدارة الإسماعيلى مع محمد خطارى على تعديل عقده بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباريات الدراويش، مع إضافة موسم جديد فى العقد، ليستمر اللاعب داخل الدراويش لمدة 5 مواسم مقبلة.

وشارك محمد خطارى فى مران الفريق منفردا بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به وحرمته من التدريبات فى الفترة الماضية استعدادا للموسم الجديد ، وتعافى محمد خطارى من إصابته بشد خفيف فى عضلة المنشأ الأمامية، وبدأ فى الجرى حول الملعب ليقترب من التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

وشهد مران الإسماعيلى ظهور أكثر من لاعب أفريقى فى تدريب الدراويش، والذى تعاقد معهم الدراويش فى انتظار فتح القيد لتسجيلهم وتدعيم صفوف الفريق بهم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يعانى حاليا من إيقاف القيد لفترة تأديبية بسبب كثر الشكاوى من اللاعبين وسوء المعاملة، واتجه حاليا لتجديد عقود اللاعبين المنتهى عقودهم، ونجح فى تجديد عقد عبد الله جمال حارس الدراويش الشاب واتفق مع محمد حسن ويقترب من تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم، فى حين رحيل كل من عماد حمدى وكمال السيد إلى مودرن سبورت، وعبد الله السعيد إلى الجونة، ولازال موقف أحمد الشيخ غامضا ولم يوقع لأى نادٍ حتى الآن.