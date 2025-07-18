شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نحول الأندية لكيانات اقتصادية دون مساس بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تحويل الأندية الرياضية من كيانات تعتمد كليًا على الدعم الحكومي إلى كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق الربح والاستدامة، دون أن يتأثر المواطن المصري أو يُحرم من خدماتها.

وقال صبحي، في حوار مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز» إن الوزارة نجحت في جعل المنتج الرياضي المصري «براند» قابل للاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك مستثمرين كبارًا في مصر لم يكن لهم نشاط سابق في قطاع الرياضة، لكنهم دخلوا هذا المجال حاليًا بقوة.

وأضاف: "رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي اشتهر باستثماراته في الفن والاتصالات، ضخ أرقامًا كبيرة في المجال الرياضي، ولو لم يكن هناك عائد على هذا الاستثمار، لما استمر فيه، وهذا دليل على نجاح التوجه الاقتصادي".

كما أشار إلى دخول أسماء بارزة أخرى مثل هشام طلعت مصطفى في الاستثمار الرياضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع كفرصة اقتصادية واعدة.

وأوضح وزير الشباب أن قانون الرياضة الجديد منح مرونة كبيرة في تأسيس الشركات، قائلاً: "لم نُقيد الاستثمار الرياضي بشركة مساهمة فقط، بل أتحنا التأسيس كشركات مساهمة أو شركات فردية أو ذات مسئولية محدودة، وهو ما يختلف عن القانون السابق الذي كان يفرض خيارًا واحدًا فقط".