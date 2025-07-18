المقاولون العرب يقترب من ضم شكري نجيب وعمر الوحش في صفقة انتقال حر

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اقترب نادي المقاولون العرب، من ضم ثنائي الاتحاد السكندري، شكري نجيب وعمر الوحش، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقديهما مع زعيم الثغر، وذلك لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم إسلام هشام مهاجم بتروجت السابق في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة ، وانتظم اللاعب إسلام هشام في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.

ويعد إسلام هشام، هو ثالث صفقة رسمية للمقاولون، بعد ضم الثنائي، أحمد مجدي كهربا ومحمد أبو جودة، وذلك لدعم صفوف ذئاب الجبل.

وكان المقاولون العرب، خاض مباراة ودية مساء أمس الأربعاء، أمام نظيره غزل المحلة، وفاز المقاولون بهدف دون رد، ضمن خطة الفريقين استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

وبدأ المقاولون العرب، بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.

المقاولون يعود إلى الممتاز

من جديد عاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر في الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

استطاع المقاولون أن يثبت أقدامه بين الكبار فى وقت كانت فيه المنافسة على أشدها، ولم يكتف ذئاب الجبل بالظهور المشرف بل حصدوا الألقاب وصنعوا الأمجاد فى الكرة المصرية، واستحوذوا على ثلاثة ألقاب قارية وضعتهم فى المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك كأكثر الأندية المصرية التى توجت بالألقاب القارية.