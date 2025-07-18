شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئى اليد مواليد 2008 وديا على الجزائر بنتيجة 22-20 والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب اليد للناشئين مواليد 2008 بقيادة عماد ابراهيم الفوز وديا على المنتخب الجزائري الشقيق للناشئين مواليد 2006 بنتيجة 22-20، وذلك فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم بين الفريقين بالمركز الأوليمبي بالمعادى. وشهدت المباراة حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، أحمد زقزوق ومحمد جمال هليل.

جاءت المباراة سريعة وقوية من الفريقين، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الوطنى المصرى بنتيجة 10-7، وقد قام الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة عماد إبراهيم بمشاركة جميع اللاعبين فى المباراة، وهى تعد تجربة دولية قوية للفريق الوطنى المصرى مع المنتخب الجزائري.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2008، عماد ابراهيم المدير الفنى - أحمد خميس المدرب العام - محيى صلاح مدرب حراس المرمى - توفيق البطاوى ادارى الفريق - دكتور عصام نور الدين اخصائي علاج طبيعى - هشام رمضان محلل اداء - محمد حنيدق المنسق الاعلامى للمنتخبات الوطنية المصرية لكرة اليد.

تأتى المباراة فى اطار برنامج استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2008 لبطولة العالم للأشبال، والتى من المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2025.