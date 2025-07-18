شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: كويس إن شيكابالا اعتزل لأنه محظوظ علىّ والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، عن سعادته باعتزال نجم وقائد نادي الزمالك، محمود عبد الرزاق شيكابالا، خاصة أنه كان من أكثر لاعبي الدوري توفيقاً للتسجيل في شباكه.

وقال الهاني سليمان في تصريحات عبر برنامج ملعب أون سبورت: "قضيت 20 سنة في الدوري الممتاز، طموحاتي مثل كل موسم أن أظهر بشكل جيد، وأضع الفريق في مكانة جيدة، سموحة ناد كبير، التحقت به قبل 6 سنوات كان ينافس على البقاء، ولكن بعد ذلك أصبح ينافس على المراكز المتقدمة".

وأضاف: "معنا جهاز فني محترم وفريق جيد، سموحة ليس لديه ضغوط جماهيرية، وناد مستقر مادياً ليس لديه أزمات، وأي لاعب يلتحق به لا يتعرض لمشاكل وهذا يجعل اللاعبين يظهرون بشكل مميز".

وواصل: "مصطفى فتحي في 6 أشهر بعد الزمالك تألق مع سموحة وسجل 17 هدفاً وانتقل إلى التعاون السعودي وعاد إلى الزمالك، وكذلك محمد عبد المنعم تألق بشكل لافت معنا بعد رحيله عن الأهلي".

واختتم: "حارس المرمى كل ما كبر في السن، يتعرض لمواقف كثيرة ويكتسب خبرات، والمباريات الكبيرة بالنسبة له تكون لا تشكل أزمة، مثل عصام الحضري وعبد المنصف، وعبد الواحد السيد لولا الإصابات كان زمانه لسه بيلعب، وكويس إن شيكابالا اعتزل لأنه من اللاعبين المحظوظين علي، من أحرف اللاعبين في مصر، وأي لاعب محظوظ علي بتمنى يبطل، وشيكابالا كان أكثر لاعب محظوظ علي، وكذلك عبد الله السعيد".