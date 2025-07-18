شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يطالب إدارة غزل المحلة بتسويق الغانى حميدو فاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة إدارة النادى بتسويق اللاعب الغانى حميدو فاتو، بسبب عدم ظهوره بشكل جيد في التدريبات الفترة الحالية والموسم الماضى أيضا.

وشارك الغانى حميدو فاتو صاحب الـ26 عاما مع فريق غزل المحلة الموسم الماضى في 24 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

وكان فريق غزل المحلة اختتم معسكر الفريق الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة خلال الأيام الماضية، والذي شهد رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ومنح علاء عبد العال لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات.

وكان فريق غزل المحلة خاض 3 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث تعرض للهزيمة في مباراتين أمام وادى دجلة 3-0 والمقاولون العرب 1-0، بينما حقق الفوز على بتروجت 2-1.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

وجاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

كما تم التعاقد مع الجناح الهجومي أحمد عتمان قادمًا من صفوف بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، والظهير الأيسر مصطفى أوفا لاعب العبور لمدة 4 مواسم، بالإضافة إلى الثنائي الأفريقي الظهير الأيسر رحيم شوماري لاعب فريق KMC التنزاني، والمهاجم الكاميروني شي بوندي لاعب فريق استرس ياوندي الكاميروني.