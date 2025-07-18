شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة عزاء للكابتن ميمى عبد الرازق بمسجد آل رشدان بالقاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 20 يوليو الحالي، وسوف تستقبل أسرة الفقيد العزاء من أصدقاء الراحل الكبير ومحبيه بقاعة الفتح في الفترة من الساعة 7:30 حتى 10:30 مساء.

وتوفى ميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق للنادى المصرى ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق فى 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى كلف ميمى عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدى ونجاحه فى قيادة المصرى لحسم المركز الرابع فى المربع الذهبى بنهاية الموسم.

وتولى ميمى عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصرى فى آخر جولتين من عمر مسابقة الدورى، خلفاً للتونسى أنيس بوجلبان الذى رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق فى الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهى الموسم فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وتأهل المصرى للمشاركة فى كأس الكونفدرالية بشكل رسمى فى الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدى الموسم الجارى فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقى، البنك الأهلى وسيراميكا.