شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق بطولة الدورى فى الموسم الجديد 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد انطلاق الدورى المصرى

مع إعلان رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، فى الثامن من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز، دخلت الأندية المصرية فى المراحل الأخيرة من التجهيزات للموسم الجديد، حيث أقام العديد منها معسكرا فى مدن مختلفة وأيضا من خلال تدعيمات قوية وتغيير فى بعض الإدارات الفنية من أجل المنافسة بقوة فى المسابقة.

هذا وتجري رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب، مراسم قرعة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء قرعة الموسم المنقضي ، حيث تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناء على ترتيب أخر موسم في 2024 – 2025 حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري ثم بيراميدز ثانيا و الزمالك ثالثا كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

موعد انتهاء الدورى

وحددت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى فى مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثانى على التوالى الذى تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التى أثرت على انتظام جدول المسابقة.

وتم الاتفاق على ترقيم الأندية بناء على ترتيب أخر موسم حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري ثم بيراميدز ثانيا والزمالك ثالثا كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجمموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.