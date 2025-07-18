شكرا لقرائتكم خبر عن جودون شيكا ينتظم فى تدريبات مودرن سبورت بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم النيجيري جودون شيكا، مهاجم فريق مودرن سبورت الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لانطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وكان نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس أعلن التعاقد مع النيجيري جودون شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وقدم النيجيري جودوين شيكا مستوى مميزا خلال المواسم الأخيرة، وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة كما سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها وفاق سطيف الجزائري والتعاون الليبي والشرطة العراقي وريفرز يونايتد النيجيري.

ويعد النيجيرى جودون شيكا هو الصفقة السابعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد، ومحمود ممدوح.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق ، حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على أحد الملاعب بمدينة الاسكندرية حيث يقيم معسكر خارجى حاليا لزيادة التركيز بينهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.