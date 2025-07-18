شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك الودية فى معسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض أولى مبارياته الودية التي يخوضها خلال معسكره المغلق المقام بالعاصمة الإدارية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد المباراة الودية التي تم خوضها بإستاد الكلية الحربية أمام أورانج ، حيث يقيم الفريق تدريباته بالكلية الحربية لفرض مزيد من الاستقرار والسرية داخل الفريق في فترة الإعداد.

موعد مباريات الزمالك في معسكر العاصمة الادارية

من المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات في المعسكر على أن تكون مواعيدها كالتالى..



الجمعة 18 يوليو الزمالك ورع

السبت 19 يوليو الزمالك والشمس

الجمعة 25 يوليو الزمالك ودجلة



وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية بداية من الثلاثاء الماضى، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

يذكر أن مباراة الزمالك أمام أورانج شهد إصابة أحمد حسام لاعب الفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبى، و من المقرر أن يخضع اللاعب إلى الجراحة فور تحديد موعدها ومكانها.

وكان أحمد حسام قد تعرض للإصابة خلال مجريات اللقاء، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله المدافع حسام عبد المجيد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

