شكرا لقرائتكم خبر عن ريبييرو يتمسك ببقاء أحمد رضا مع الأهلي الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ مسئولو النادي الأهلي ، وكيل أعمال أحمد رضا لاعب الفريق برفض كافة العروض التي وصلت خلال الفترة الماضية من أندية محلية للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي .

ريبيرو يتمسك بـ رضا

وأكد محمد يوسف المدير الرياضي لوكيل أعمال اللاعب أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني مُتمسك باللاعب ولا يرغب في رحيله وسيمنحه الفرصة بشكل جيد خلال الموسم المقبل شريطة أن يلتزم بالتعليمات ويؤدي ما عليه داخل الملعب.

تعديل على برنامج الأهلي في معسكر تونس

أجرى النادي الأهلي تعديلاً على برنامج الإعداد خلال معسكره الخارجي في دولة تونس حيث تم تقليص المدة ليقام في الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري بعدما كان مقررا أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

كما أجرى الأهلي تعديلاً على المباريات الودية بعد اعتذار أكثر من فريق تونسي وجزائري عن عدم مواجهة الأهلي في معسكر تونس وهم الإفريقي والنجم الساحلي و الترجي التونسيين واتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين.

واكتفى الأهلي بخوض مباراتين وديتين في معسكر تونس يومي 21 و 25 أمام فريقي الملعب و البنزرتي التونسيين على أن يعود إلى القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

وبدأ الأهلي فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي حيث خاض اللاعبين قياسات بدنية وخضعوا للفحوصات الطبية وقام الفريق بخوض التدريبات الجماعية على فترتين قبل السفر الى تونس غداً الجمعة